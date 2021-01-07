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Полиция Капитолия заявляет, что здание в безопасности - CNN

Вашингтон, Четверг 07 января 2021 00:53
Полиция Капитолия заявляет, что здание в безопасности - CNN
Фото: силовики возле Капитолия в США (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

В США удалось прекратить беспорядки в здании Капитолия. Представители администрации Капитолия заявили, что здание находится в безопасности.

Об этом сообщает CNN.

Информацию о том, что здание Капитолия находится в безопасности подтвердили представители полиции.

Ранее полиции удалось оттеснить протестующих со ступеней Капитолия. Также был очищен от сторонников президента США Дональда Трампа зал Сената.

Напомним, 6 января в Конгрессе США должно было пройти заседание обеих палат, на которых должны были быть утверждены результаты выборов президента. В этом время под стенами Капитолия проходила акция протеста сторонников Трампа, в результате которой протестующие ворвались в зал заседаний Сената. При этом сам Трамп неоднократно призывал демонстрантов прекратить насилие.

Позже в комплексе зданий Капитолия США и возле офиса Республиканского национального комитета выявили взрывные устройства. Саперы их подорвали.

В ходе протестов правоохранители задержали как минимум 13 участников беспорядков. При этом один человек получил ранение в грудь. Также пострадали несколько правоохранителей.

Также РБК-Украина писало, что американских законодателей эвакуируют на военную базу.

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