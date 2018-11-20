Конгресс украинцев Канады призывает не допустить избрания представителя РФ руководителем Интерпола

Фото: Александр Прокопчук (МВД.РФ)

Украинцы надеются, что правительство Канады использует свое влияние на международной арене

Конгресс украинцев Канады обратился к министру общественной безопасности Канады Ралфу Гудейлу с письмом в связи с возможным избранием представителя РФ Александра Прокопчука руководителем Интерпола. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованную на официальном сайте ведомства.

Как отмечается, как руководитель российского подразделения Интерпола до 2016 года, Прокопчук принимал прямое участие в выпуске "красных уведомлений", которые Россия преследует по политическим мотивам, включая многих граждан Украины в оккупированном Крыму.

Также украинцы надеются, что правительство Канады использует свое влияние на международной арене, чтобы не допустить избрания Александра Прокопчука.

"Россия выдвинула политически мотивированные обвинения против украинцев, включая с крымскотатарскими лидерами Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым. Более 70 украинских политических заключенных сейчас незаконно удерживаются в российских тюрьмах. Канада и международное сообщество неоднократно призывало к их немедленному освобождению, но Россия продолжает игнорировать эти призывы", - говорится в заявлении.

Отметим, с призывом не допустить избрания главой Интерпола представителя Российской Федерации выступил Меджлис крымскотатарского народа.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит Александр Прокопчук. Он также отметил, что такое назначение "является абсурдным и противоречащим духу и целям организации".