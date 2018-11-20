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Конгрес українців Канади закликає не допустити обрання представника РФ керівником Інтерполу

Новини » Політика    20.11.2018 - 10:55
Конгрес українців Канади закликає не допустити обрання представника РФ керівником Інтерполу
Фото: Олександр Прокопчук (МВД.РФ)

Українці сподіваються, що уряд Канади використає свій вплив на міжнародній арені

Конгрес українців Канади звернувся до міністра громадської безпеки Канади Ралфа Ґудейла з листом у зв'язку із можливим обранням представника РФ Олександра Прокопчука керівником Інтерполу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, опубліковану на офіційному сайті відомства.

Як зазначається, як керівник російського підрозділу Інтерполу до 2016 року, Прокопчук брав пряму участь у випуску "червоних сповіщень", яких Росія переслідує з політичних мотивів, включно із багатьма громадянами України в окупованому Криму.

Також українці сподіваються, що уряд Канади використає свій вплив на міжнародній арені, щоб не допустити обрання Олександра Прокопчука.

"Росія висунула політично мотивовані звинувачення проти українців, включно з кримськотатарськими лідерами Мустафою Джемілевим і Рефатом Чубаровим. Понад 70 українських політичних в’язнів зараз незаконно утримуються в російських тюрмах. Канада та міжнародна спільнота неодноразово закликала до їхнього негайного звільнення, але Росія продовжує ігнорувати ці заклики", - йдеться в заяві.

Із закликом не допустити обрання главою Інтерполу представника Російської Федерації виступив і Меджліс кримськотатарського народу.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна може призупинити членство в Інтерполі, якщо його очолить Олександр Прокопчук. Він також зазначив, що таке призначення "є абсурдним і таким, що суперечить духу і цілям організації".

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