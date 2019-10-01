Конгресс требует от Джулиани документы, связанные с Украиной

Председатели комитета Палаты представителей Конгресса США, которые занимаются расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, требуют от юриста главы Америки Руди Джулиани предоставить все документы, связанные с возможным давлением на Украину. Соответствующий запрос был размещен на сайте Белого дома США.

Запрос был подписан тремя председателями Палаты представителей Адамом Шиффом, Элиотом Энджелом и Элайджей Каммингсом. Он требуют до 15 октября предоставить все материалы, включая корреспонденцию, записи телефонных разговоров, электронные письма, смс-сообщения, которые могли быть связаны с попыткой президента и его администрации оказать давление на Украину с целью повлиять на президентские выборы 2020 года в США.

Напомним, ранее Руди Джулиани в эфире американскому телевиденью признал факт того, что просил Украину провести расследование относительно Байдена. Позже он забрал свои слова назад.

Из-за возможного давления Дональда Трампа на украинское правительство в США 25 сентября Палата представителей начала процедуру импичмента.