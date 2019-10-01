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Конгресс требует от Джулиани документы, связанные с Украиной

Новости » Политика    01.10.2019 - 10:34
Конгресс требует от Джулиани документы, связанные с Украиной
Фото: Рудольф Джулиани (GettyImages)

От Джулиани требуют предоставить все документы до 15 октября

Председатели комитета Палаты представителей Конгресса США, которые занимаются расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, требуют от юриста главы Америки Руди Джулиани предоставить все документы, связанные с возможным давлением на Украину. Соответствующий запрос был размещен на сайте Белого дома США.

Запрос был подписан тремя председателями Палаты представителей Адамом Шиффом, Элиотом Энджелом и Элайджей Каммингсом. Он требуют до 15 октября предоставить все материалы, включая корреспонденцию, записи телефонных разговоров, электронные письма, смс-сообщения, которые могли быть связаны с попыткой президента и его администрации оказать давление на Украину с целью повлиять на президентские выборы 2020 года в США.

Напомним, ранее Руди Джулиани в эфире американскому телевиденью признал факт того, что просил Украину провести расследование относительно Байдена. Позже он забрал свои слова назад.

Из-за возможного давления Дональда Трампа на украинское правительство в США 25 сентября Палата представителей начала процедуру импичмента.

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