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Конгрес вимагає від Джуліані документи, пов'язані з Україною

Новини » Політика    01.10.2019 - 10:34
Конгрес вимагає від Джуліані документи, пов'язані з Україною
Фото: Рудольф Джуліані (GettyImages)

Від Джуліані вимагають надати всі документи до 15 жовтня

Голови комітету Палати представників Конгресу США, які займаються розслідуванням в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа, вимагають від юриста голови Америки Руді Джуліані надати всі документи, пов'язані з можливим тиском на Україну. Відповідний запит був розміщений на сайті Білого дому США.

Запит був підписаний трьома головами Палати представників Адамом Шиффом, Еліотом Энджелом і Елайджею Каммінгсом. Вони вимагають до 15 жовтня надати всі матеріали, включаючи кореспонденцію, записи телефонних розмов, електронні листи, смс-повідомлення, які могли бути пов'язані зі спробою президента і його адміністрації чинити тиск на Україну з метою вплинути на президентські вибори 2020 року в США.

Нагадаємо, раніше Руді Джуліані в ефірі американському телебаченню визнав факт того, що просив Україну провести розслідування щодо Байдена. Пізніше він забрав свої слова назад.

З-за можливого тиску Дональда Трампа на український уряд в США 25 вересня Палата представників почала процедуру імпічменту.

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