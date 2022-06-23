В Конгресс США внесли законопроект о подготовке украинских летчиков

В Конгресс Соединенных Штатов внесли законопроект о подготовке украинских пилотов и членов экипажей на самолетах F-15, F-16 и других воздушных судах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение конгрессмена ветеранов ВВС США Адама Кинзингера в Twitter.
"Эти мужчины - пилоты ВВС Украины. Многие люди думали, что выйдут из боя в первый день, но они все еще там. Я внес законопроект об обучении их на самолетах НАТО, чтобы они могли перейти на F-16", - написал он.
Напомним, ранее стало известно, что Минобороны США планирует увеличить поставки реактивных систем залпового огня HIMARS украинским военным.
Кроме того, в США предлагают заложить 450 млн долларов в бюджет-2023 для военной помощи Украине.
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