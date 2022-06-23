У Конгрес США внесли законопроект про підготовку українських льотчиків

До Конгресу Сполучених Штатів внесли законопроект про підготовку українських пілотів і членів екіпажів на літаках F-15, F-16 та інших повітряних суднах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення конгресмена ветеранів ВПС США Адама Кінзінгера в Twitter.
"Ці чоловіки - пілоти ВПС України. Багато людей думали, що вийдуть з бою в перший день, але вони все ще там. Я вніс законопроект про навчання їх на літаках НАТО, щоб вони могли перейти на F-16", - написав він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міноборони США планує збільшити поставки реактивних систем залпового вогню HIMARS українським військовим.
Крім того, у США пропонують закласти 450 млн доларів до бюджету-2023 для військової допомоги Україні.
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