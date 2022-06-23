У Конгрес США внесли законопроект про підготовку українських льотчиків

До Конгресу Сполучених Штатів внесли законопроект про підготовку українських пілотів і членів екіпажів на літаках F-15, F-16 та інших повітряних суднах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення конгресмена ветеранів ВПС США Адама Кінзінгера в Twitter.