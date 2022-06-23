RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Конгрес США внесли законопроект про підготовку українських льотчиків

Фото: у Конгрес США внесли законопроект про підготовку українських льотчиків (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

До Конгресу Сполучених Штатів внесли законопроект про підготовку українських пілотів і членів екіпажів на літаках F-15, F-16 та інших повітряних суднах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення конгресмена ветеранів ВПС США Адама Кінзінгера в Twitter.

"Ці чоловіки - пілоти ВПС України. Багато людей думали, що вийдуть з бою в перший день, але вони все ще там. Я вніс законопроект про навчання їх на літаках НАТО, щоб вони могли перейти на F-16", - написав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міноборони США планує збільшити поставки реактивних систем залпового вогню HIMARS українським військовим.

Крім того, у США пропонують закласти 450 млн доларів до бюджету-2023 для військової допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКонгресс СШАВійна Росії проти України