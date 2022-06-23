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В Конгресс США внесли законопроект о подготовке украинских летчиков

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 23 июня 2022 12:18
В Конгресс США внесли законопроект о подготовке украинских летчиков Фото: В Конгресс США внесли законопроект о подготовке украинских летчиков (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Конгресс Соединенных Штатов внесли законопроект о подготовке украинских пилотов и членов экипажей на самолетах F-15, F-16 и других воздушных судах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение конгрессмена ветеранов ВВС США Адама Кинзингера в Twitter.

"Эти мужчины - пилоты ВВС Украины. Многие люди думали, что выйдут из боя в первый день, но они все еще там. Я внес законопроект об обучении их на самолетах НАТО, чтобы они могли перейти на F-16", - написал он.

Напомним, ранее стало известно, что Минобороны США планирует увеличить поставки реактивных систем залпового огня HIMARS украинским военным.

Кроме того, в США предлагают заложить 450 млн долларов в бюджет-2023 для военной помощи Украине.

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