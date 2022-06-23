В Конгресс США внесли законопроект о подготовке украинских летчиков

В Конгресс Соединенных Штатов внесли законопроект о подготовке украинских пилотов и членов экипажей на самолетах F-15, F-16 и других воздушных судах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение конгрессмена ветеранов ВВС США Адама Кинзингера в Twitter.