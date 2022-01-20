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В Конгресс США внесли третий законопроект о санкциях против России

Автор: Валерия Полищук

В Конгресс Соединенных Штатов внесли законопроект о введении санкций против России в случае агрессии против Украины. Это уже третий проект закона, который находится на рассмотрении Конгресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Конгресса США и Washington Post.

"Закон об ответственности Путина" призван подтолкнуть команду президента Джо Байдена к рассмотрению вопроса об усилении санкций против российского президента Владимира Путина и России сейчас, до вторжения, а не после.

Законопроект, предложенный республиканцем Джимом Бэнксом, в настоящее время имеет более 30 коспонсоров.

Документ нацелен на незаконное богатство Путина, которое может исчисляться сотнями миллиардов долларов. Эти деньги в основном принадлежат членам семьи Путина и его друзьям. В законопроекте также упоминается бывшая олимпийская гимнастка и бывший депутат Госдумы Алина Кабаева, которая, по слухам, является женой Путина.

В санкционный список также вошли:

  • министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,
  • пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков,
  • премьер-министр Михаил Мишустин,
  • мэр Москвы Сергей Собянин,
  • министр здравоохранения Михаил Мурашко,
  • первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко,
  • глава ЦИК Элла Памфилова,
  • руководитель администрации президента Антон Вайно,
  • глава Следственного комитета Александр Бастрыкин,
  • директор ФСБ Александр Бортников,
  • глава Росгвардии Виктор Золотов,
  • генпрокурор Юрий Чайка.

В то же время в список вошли российские бизнесмены и журналисты.

При этом в документ также включены ограничения такие как:

  • отключение России от системы международных финансовых транзакций SWIFT,
  • против "Северного потока-2", включая связанные с ним организации и их акционеров;
  • запрет на операции с российским госдолгом.

Помимо этого законопроект предусматривает:

  • признание РФ спонсором терроризма;
  • прекращение трат на диалог по стратегической стабильности, пока Крым будет российским.

Законопроект отличается от предыдущих двух, которые были внесены в Конгресс США, тем, что республиканцы хотят ввести санкции до вторжения РФ в Украину, в то время как администрация и демократы в Сенате считают, что российское вторжение должно стать толчком к действию.

Напомним, 12 января в Сенат США внесли законопроект о санкциях против России на случай вторжения РФ в Украину. Тот документ предполагает, что решение о введении санкций принимает президент США.

При этом 14 января в Сенат внесли второй законопроект по санкциям против РФ. Согласно документу, ограничения против России вводятся на основе доклада директора Национальной разведки США о том, нарушала ли Россия или ее доверенные лица территориальную целостность Украины в настоящее время.

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Соединенные Штаты АмерикиСанкции против России