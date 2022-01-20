В Конгресс США внесли третий законопроект о санкциях против России

"Закон об ответственности Путина" призван подтолкнуть команду президента Джо Байдена к рассмотрению вопроса об усилении санкций против российского президента Владимира Путина и России сейчас, до вторжения, а не после.

Законопроект, предложенный республиканцем Джимом Бэнксом, в настоящее время имеет более 30 коспонсоров.

Документ нацелен на незаконное богатство Путина, которое может исчисляться сотнями миллиардов долларов. Эти деньги в основном принадлежат членам семьи Путина и его друзьям. В законопроекте также упоминается бывшая олимпийская гимнастка и бывший депутат Госдумы Алина Кабаева, которая, по слухам, является женой Путина.

В санкционный список также вошли:

министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,

пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков,

премьер-министр Михаил Мишустин,

мэр Москвы Сергей Собянин,

министр здравоохранения Михаил Мурашко,

первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко,

глава ЦИК Элла Памфилова,

руководитель администрации президента Антон Вайно,

глава Следственного комитета Александр Бастрыкин,

директор ФСБ Александр Бортников,

глава Росгвардии Виктор Золотов,

генпрокурор Юрий Чайка.

В то же время в список вошли российские бизнесмены и журналисты.

При этом в документ также включены ограничения такие как:

отключение России от системы международных финансовых транзакций SWIFT,

против "Северного потока-2", включая связанные с ним организации и их акционеров;

запрет на операции с российским госдолгом.

Помимо этого законопроект предусматривает:

признание РФ спонсором терроризма;

прекращение трат на диалог по стратегической стабильности, пока Крым будет российским.

Законопроект отличается от предыдущих двух, которые были внесены в Конгресс США, тем, что республиканцы хотят ввести санкции до вторжения РФ в Украину, в то время как администрация и демократы в Сенате считают, что российское вторжение должно стать толчком к действию.