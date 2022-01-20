У Конгрес США внесли третій законопроект про санкції проти Росії

До Конгресу Сполучених Штатів внесли законопроект про введення санкцій проти Росії у разі агресії проти України. Це вже третій проект закону, який знаходиться на розгляді Конгресу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Конгресу США і Washington Post.
"Закон про відповідальність Путіна" покликаний підштовхнути команду президента Джо Байдена до розгляду питання про посилення санкцій проти російського президента Володимира Путіна і Росії зараз, до вторгнення, а не після.
Законопроект, запропонований республіканцем Джимом Бенксом, в даний час має понад 30 коспонсорів.
Документ націлений на незаконне багатство Путіна, яке може обчислюватися сотнями мільярдів доларів. Ці гроші в основному належать членам сім'ї Путіна і його друзям. У законопроекті також згадується колишня Олімпійська гімнастка і колишній депутат Держдуми Аліна Кабаєва, яка, за чутками, є дружиною Путіна.
До списку санкцій також увійшли:
Разом з тим до списку увійшли російські бізнесмени і журналісти.
При цьому в документ також включені обмеження такі як:
Крім цього законопроект передбачає:
Законопроект відрізняється від попередніх двох, які були внесені до Конгресу США, тим, що республіканці хочуть ввести санкції до вторгнення РФ в Україну, в той час, як адміністрація і демократи в Сенаті вважають, що російське вторгнення має стати поштовхом до дії.
Нагадаємо, 12 січня у Сенат США внесли законопроект про санкції проти Росії на випадок вторгнення РФ в Україну. Той документ передбачає, що рішення про введення санкцій приймає президент США.
При цьому 14 Січня у Сенат внесли Другий законопроект щодо санкцій проти РФ. Згідно з документом, обмеження проти Росії вводяться на основі доповіді директора Національної розвідки США про те, чи порушувала Росія або її довірені особи територіальну цілісність України в даний час.