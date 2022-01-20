У Конгрес США внесли третій законопроект про санкції проти Росії

"Закон про відповідальність Путіна" покликаний підштовхнути команду президента Джо Байдена до розгляду питання про посилення санкцій проти російського президента Володимира Путіна і Росії зараз, до вторгнення, а не після.

Законопроект, запропонований республіканцем Джимом Бенксом, в даний час має понад 30 коспонсорів.

Документ націлений на незаконне багатство Путіна, яке може обчислюватися сотнями мільярдів доларів. Ці гроші в основному належать членам сім'ї Путіна і його друзям. У законопроекті також згадується колишня Олімпійська гімнастка і колишній депутат Держдуми Аліна Кабаєва, яка, за чутками, є дружиною Путіна.

До списку санкцій також увійшли:

міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров,

прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков,

прем'єр-міністр Михайло Мішустін,

мер Москви Сергій Собянін,

міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко,

перший заступник голови Адміністрації президента Сергій Кирієнко,

голова ЦВК Елла Памфілова,

керівник Адміністрації президента Антон Вайно,

глава Слідчого комітету Олександр Бастрикін,

директор ФСБ Олександр Бортніков,

глава Росгвардії Віктор Золотов,

генпрокурор Юрій Чайка.

Разом з тим до списку увійшли російські бізнесмени і журналісти.

При цьому в документ також включені обмеження такі як:

відключення Росії від системи міжнародних фінансових транзакцій SWIFT,

проти "Північного потоку-2", включаючи пов'язані з ним організації та їх акціонерів;

заборона на операції з російським держборгом.

Крім цього законопроект передбачає:

визнання РФ спонсором тероризму;

припинення витрат на діалог зі стратегічної стабільності, поки Крим буде російським.

Законопроект відрізняється від попередніх двох, які були внесені до Конгресу США, тим, що республіканці хочуть ввести санкції до вторгнення РФ в Україну, в той час, як адміністрація і демократи в Сенаті вважають, що російське вторгнення має стати поштовхом до дії.