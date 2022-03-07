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Конгресс США утвердит предоставление 10 млрд долларов помощи Украине на этой неделе

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Понедельник 07 марта 2022 05:49
Конгресс США утвердит предоставление 10 млрд долларов помощи Украине на этой неделе Фото: спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси (twitter.com/speakerpelosi)
Автор: Владимир Костырин

Конгресс США на этой неделе утвердит предоставление 10 миллиардов долларов для помощи Украине в ответ на полномасштабное вторжение и нападение России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Переданный ранее администрацией американского президента Джо Байдена Конгрессу запрос на 10 млрд долларов поможет профинансировать обучение ВСУ, усилить кибербезопасность Украины, а также предоставить продовольствие и другую гуманитарную помощь, чтобы справиться с зарождающимся гуманитарным кризисом в стране из-за войны.

По словам спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, передачу Украине указанной суммы Конгресс намерен утвердить на этой неделе.

Напомним, что первоначально администрация Байдена просила законодателей выделить примерно 6,4 миллиарда долларов для помощи Украине. Но и демократы, и республиканцы быстро призвали к дополнительным расходам, и администрация президента расширила запрос уже на 10 млрд долларов.

Также сообщалось, что Конгресс США готовит закон о запрете импорта нефти и исключении России из ВТО.

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