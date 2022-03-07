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Конгрес США затвердить надання 10 млрд доларів допомоги Україні цього тижня

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Понеділок 07 березня 2022 05:49
Конгрес США затвердить надання 10 млрд доларів допомоги Україні цього тижня Фото: спікер палати представників США Ненсі Пелосі (twitter.com/speakerpelosi)
Автор: Володимир Костирін

Конгрес США цього тижня затвердить надання 10 мільярдів доларів для допомоги Україні у відповідь на повномасштабне вторгнення і напад Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Переданий раніше адміністрацією американського президента Джо Байдена Конгресу запит на 10 млрд доларів допоможе профінансувати навчання ЗСУ, посилити кібербезпеку України, а також надати продовольство та іншу гуманітарну допомогу, щоб впоратися гуманітарною кризою, що зароджується в країні через війну.

За словами спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, передачу Україні зазначеної суми Конгрес має намір затвердити на цьому тижні.

Нагадаємо, що спочатку адміністрація Байдена просила законодавців виділити приблизно 6,4 мільярда доларів для допомоги Україні. Але і демократи, і республіканці швидко закликали до додаткових витрат, і адміністрація президента розширила запит вже на 10 млрд доларів.

Також повідомлялося, що Конгрес США готує закон про заборону імпорту нафти і виключення Росії з СОТ.

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