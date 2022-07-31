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Конгресс США установит критерии для признания России спонсором терроризма, - Госдеп

Фото: Конгресс США установит критерии для признания России спонсором терроризма (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Конгресс США ведет разработку критериев по признанию России государством, спонсирующим терроризм. Однако, это не сильно повлияет на санкции, которые уже действуют против страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова официальной представительницы Госдепартамента США Андреа Калан в эфире телемарафона.

"Когда речь идет о спонсировании терроризма - существуют критерии. Нам нужно установить эти критерии, чтобы назвать страну спонсором терроризма. Наш Конгресс установит эти критерии", - заявила Калан.

Также Калан отметила, что признание России спонсором терроризма не сильно изменит санкции против нее.

"Потому, что те же санкции, самые сильные санкции, которые уже существуют, они похожи на те санкции, которые применяются, когда страна определяется спонсором терроризма", - заявила она.

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, рано или поздно свободный мир должен будет признать Россию страной-террористом ради собственной защиты.

Также недавно Сенат США одобрил признание России спонсором терроризма.

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