Конгресс США установит критерии для признания России спонсором терроризма, - Госдеп

"Когда речь идет о спонсировании терроризма - существуют критерии. Нам нужно установить эти критерии, чтобы назвать страну спонсором терроризма. Наш Конгресс установит эти критерии", - заявила Калан.

Также Калан отметила, что признание России спонсором терроризма не сильно изменит санкции против нее.

"Потому, что те же санкции, самые сильные санкции, которые уже существуют, они похожи на те санкции, которые применяются, когда страна определяется спонсором терроризма", - заявила она.