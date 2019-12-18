ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп нарушил Конституцию США, - Пелоси

Новости » Политика     18.12.2019 - 20:01
Трамп нарушил Конституцию США, - Пелоси
Фото: Нэнси Пелоси (flickr.com gageskidmore)

По ее словам, Трамп не оставил законодателям выбора, кроме как начать в его отношении процедуру импичмента

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси считает "установленным фактом" то, что президент Дональд Трамп нарушил конституцию США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Соответствующее заявление Пелоси сделала в начале шестичасовых дебатов по импичменту в нижней палате американского законодательного органа.

По ее словам, глава Белого дома не оставил законодателям выбора, кроме как начать в его отношении процедуру импичмента.

"Это факт, что президент является постоянной угрозой нашей национальной безопасности и честности наших выборов, основой нашей демократии", - заявила Пелоси.

Напомним, 18 декабря Палата представителей Конгресса США проводит заседание, в ходе которого решится будет ли импичмент американскому президенту Дональду Трампу.

10 декабря демократы Палаты представителей США выдвинули два обвинения президенту Трампу. Дональда Трампа обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса Соединенных Штатов.

Палата представителей планирует завершить процедуру объявления импичмента президента до 25 декабря. После этого вопрос об импичменте Трампа будет передан на рассмотрение Сената, в котором большинство имеют представители Республиканской партии.

Адвокат Фирташа подтвердил, что перечислил Парнасу 1 млн долларов В Конгрессе США началось заседание по делу об импичменте Трампа
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трампимпичмент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь