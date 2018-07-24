Конгрес США продовжив заборону на військову співпрацю з РФ

Також в Конгресі рекомендують продовжити на 2019 рік програму військової допомоги Україні

Конгрес Сполучених Штатів у рамках узгодження проекту бюджету на 2019 рік схвалив продовження заборони Міністерству оборони країни співпрацювати з російським Міноборони. Про це свідчить звіт комітету з оборони.

Зокрема, цим же документом рекомендується продовжити на 2019 рік програму військової допомоги Україні.

Відзначимо, що проект погоджено обома палатами Конгресу.

Підкреслимо, що дані обмеження не стосуються контактів військовослужбовців США і РФ, які спрямовані на "зниження ризику збройного зіткнення".

"Комітет рекомендує продовжити в 2019 фінансовому році заборону на фінансування військової співпраці між США і Росією, за винятком певних розпоряджень голови Пентагону або непереборних обставин. Обмеження не стосуються контактів військових двох країн, спрямованих на зниження ризику збройного зіткнення", - зазначено в документі.

Крім того, рекомендується заборонити Пентагону використання коштів, які в 2019 фінансовому році могли посприяти будь-яким діям, спрямованим на визнання суверенітету РФ над Кримом.

Додамо, що США у звіті назвали Російську Федерацію конкурентом.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, два сенатора-республіканця запропонували розробити нові санкції проти Російської Федерації до нової зустрічі президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Конгресмени, які очолюють групу підтримки України в Конгресі США закликали Трампа протистояти агресії Росії в Україні.