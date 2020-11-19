Конгресс США призвал Белый дом к санкциям из-за отравление Навального

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой осудила "явно целенаправленное отравление" российского оппозиционера Алексея Навального. Документ призвал Белый дом ввести санкции.

Об этом пишет DW.

Законодатели, в частности, призвали госсекретаря США Майкла Помпео и министра финансов страны Стивена Мнучина воспользоваться их полномочиями в рамках "Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" 2012 года и так называемого "Глобального акта о правах человека имени Магнитского" для введения санкций против виновных в отравлении, а также против лиц, организовавших и планировавших это преступление.

Среди прочего предложено заморозить их активы и запретить въезд в Соединенные Штаты.

Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, где местные врачи не выявили следов отравления. Позже Навальный был эвакуирован в клинику Берлина, где немецкие эксперты подтвердили факт отравления веществом типа "Новичок". В сентябре Навального вывели из комы.

РБК-Украина писало, согласно официальной версии европейских медиков и токсикологов, Навального отравили боевым ядом "Новичок". В связи с этим Евросоюз ввел санкции против ряда россиян, которых считает причастным к отравлению Навального.