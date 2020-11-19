Конгрес США закликав Білий дім до санкцій через отруєння Навального

Палата представників Конгресу США прийняла резолюцію, в якій засудила "явно цілеспрямоване отруєння" російського опозиціонера Олексія Навального. Документ закликав Білий дім ввести санкції.

Про це пише DW.

Законодавці, зокрема, закликали держсекретаря США Майкла Помпео і міністра фінансів країни Стівена Мнучина скористатися їх повноваженнями в рамках "Акта про верховенство закону і підзвітності імені Сергія Магнітського" 2012 року і так званого "Глобального акта про права людини імені Магнітського" для введення санкцій проти винних в отруєнні, а також проти осіб, які організували і планували це злочин.

Серед іншого запропоновано заморозити їх активи і заборонити в'їзд у Сполучені Штати.

Нагадаємо, Олексій Навальний впав у кому 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Він був госпіталізований в лікарню Омська, де місцеві лікарі не виявили слідів отруєння. Пізніше Навальний був евакуйований до клініки Берліна, де німецькі експерти підтвердили факт отруєння речовиною типу "Новачок". У вересні Навального вивели з коми.

РБК-Україна писало, згідно з офіційною версією європейських медиків і токсикологів, Навального отруїли бойовим отрутою "Новачок". У зв'язку з цим Євросоюз запровадив санкції проти низки росіян, яких вважає причетним до отруєння Навального.