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Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

Новости » В мире     04.12.2019 - 04:06
Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7
Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)

Для возвращения в G7 России надо прекратить оккупацию территории Украины, включая Крым

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом не возвращать Россию в G7. За принятие документа проголосовали 339 конгрессменов, 71 высказались против, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт нижней палаты парламента США.

В резолюции конгрессмены призывают всех лидеров "Большой семерки" выступить против возвращения России до тех пор, пока она не прекратит оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым, и не прекратит свои нападения на демократические государства во всем мире.

Напомним, ранее и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявлял, что в 2020 году Трамп проведет саммит "Большой семерки" на курорте для игры в гольф Trump National Doral возле Майами.

Саммит с участием лидеров Британии, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии пройдет 10-12 июня 2020 года.

Вскоре Трамп из-за критики в средствах массовой информации отказался от идеи проведения саммита G7 в своем гольф-клубе в Майами.

Ранее, на саммите в Биаррице, Трамп поссорился со своими коллегами из "Большой семерки" настаивая на возвращении России в G7 и отвергая аргументы тех, кто выступил против этой инициативы.

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты будут работать над возвращением России в G7. На вопрос, согласен ли Помпео с заявлением президента Дональда Трампа о том, что Россию следует пригласить обратно на саммит G7 в следующем году, он ответил, что США "должны это делать".

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