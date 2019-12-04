Конгрес США ухвалив резолюцію проти повернення Росії в G7

Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)

Для повернення в G7 Росії треба припинити окупацію території України, включаючи Крим

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію із закликом не повертати Росію в G7. За ухвалення документа проголосували 339 конгресменів, 71 висловилися проти, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт нижньої палати парламенту США.

У резолюції конгресмени закликають всіх лідерів "Великої сімки" виступити проти повернення Росії доти, доки вона не припинить окупацію суверенній території України, включаючи Крим, і не припинить свої напади на демократичні держави у всьому світі.

Нагадаємо, раніше в.о. керівника апарату Білого дому Мік Малвені заявляв, що в 2020 році Трамп проведе саміт "Великої сімки" на курорті для гри в гольф Trump National Doral біля Майамі.

Саміт за участю лідерів Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії відбудеться 10-12 червня 2020 року.

Незвдовзі Трамп через критику в засобах масової інформації відмовився від ідеї проведення саміту G7 у своєму гольф-клубі в Маямі.

Раніше, на саміті в Біарріці, Трамп посварився зі своїми колегами з "Великої сімки" наполягаючи на поверненні Росії в G7 і відкидаючи аргументи тих, хто виступив проти цієї ініціативи.

Держсекретар США Майк Помпео пообіцяв, що Сполучені Штати будуть працювати над поверненням Росії в G7. На питання, чи згоден Помпео з заявою президента Дональда Трампа про те, що Росію слід запросити назад на саміт G7 в наступному році, він відповів, що США "повинні це робити".