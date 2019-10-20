Трамп отказался от проведения саммита G7 в своем гольф-клубе

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп снова обвинил СМИ и демократов во враждебности

Президент США Дональд Трамп из-за критики в средствах массовой информации отказался от идеи проведения саммита G7 в своем гольф-клубе в Майами. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По его словам, Вашингтон отказывается от идеи проведения саммита G7 в гольф-клубе Trump National Doral Miami.

"Мы больше не будем рассматривать Trump National Doral как место для проведения G7 в 2020 году. Мы начнем искать другое место", - отметил Трамп.

Он добавил, что на данный момент рассматривается возможность проведения саммита в президентской резиденции Кэмп-Дэвид. Он также заявил, что якобы пытался сделать саммит бесплатным для бюджета США, но "враждебные медиа и их партнеры-демократы сошли с ума".

Напомним, ранее и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявлял, что в 2020 году Трамп проведет саммит "Большой семерки" на курорте для игры в гольф Trump National Doral возле Майами.

Саммит с участием лидеров Британии, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии пройдет 10-12 июня 2020 года.

Отметим, на прошлом саммите во Франции Трамп поссорился с другими мировыми лидерами, настаивая на возвращении России в G7.