ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп отказался от проведения саммита G7 в своем гольф-клубе

Новости » Политика    20.10.2019 - 11:54
Трамп отказался от проведения саммита G7 в своем гольф-клубе
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп снова обвинил СМИ и демократов во враждебности  

Президент США Дональд Трамп из-за критики в средствах массовой информации отказался от идеи проведения саммита G7 в своем гольф-клубе в Майами. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По его словам, Вашингтон отказывается от идеи проведения саммита G7 в гольф-клубе Trump National Doral Miami.

"Мы больше не будем рассматривать Trump National Doral как место для проведения G7 в 2020 году. Мы начнем искать другое место", - отметил Трамп.

Он добавил, что на данный момент рассматривается возможность проведения саммита в президентской резиденции Кэмп-Дэвид. Он также заявил, что якобы пытался сделать саммит бесплатным для бюджета США, но "враждебные медиа и их партнеры-демократы сошли с ума".

Трамп отказался от проведения саммита G7 в своем гольф-клубе

Напомним, ранее и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявлял, что в 2020 году Трамп проведет саммит "Большой семерки" на курорте для игры в гольф Trump National Doral возле Майами.

Саммит с участием лидеров Британии, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии пройдет 10-12 июня 2020 года.

Отметим, на прошлом саммите во Франции Трамп поссорился с другими мировыми лидерами, настаивая на возвращении России в G7.

Трамп рассчитывает подписать торговое соглашение с Китаем в ноябре
Новости Украины саммитG7Дональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь