Конгресс США может перейти на дистанционную работу из-за коронавируса

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На дистанционную работу могут перевести Палату представителей

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки (США) может перейти на дистанционный вариант работы из-за опасности распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Палата представителей готовится к возможному переводу штатных сотрудников Конгресса на удаленную работу в связи "с уникальными и необычными обстоятельствами, связанными со вспышкой коронавируса".

Отмечается, что планы на случай непредвиденных обстоятельств также готовят американские финансовые регуляторы, поскольку случаи заражения коронавирусом зафиксированы уже в пригороде Вашингтона, а также в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Нью-Джерси. В данных городах находятся офисы и представительства Комиссии по ценным бумагам и биржам, Комиссии по торговле товарными фьючерсами и банковские регуляторы.

Сообщается, что вышеупомянутые ведомства позволяют своим сотрудникам чаще работать в удаленном режиме, а также ограничивают командировки и отменяют конференции.

Напомним, ранее сообщалось, что на Восточном побережье США зафиксировали 2 первые летальные случаи в результате заболевания, вызванного коронавирусом. Двое людей стали жертвами COVID-19 в штате Флорида.

Также РБК-Украина писало, что в двух медработников международного аэропорта Лос-Анджелеса обнаружили заражение коронавирусом COVID-19. Больных сотрудников аэропорта поместили в домашний карантин.