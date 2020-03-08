Конгрес США може перейти на дистанційну роботу через коронавірус

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На дистанційну роботу можуть перевести Палату представників

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки (США) може перейти на дистанційний варіант роботи через небезпеку поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Палата представників готується до можливого переводу штатних співробітників Конгресу на віддалену роботу у зв'язку "з унікальними та незвичними обставинами, пов'язаними зі спалахом коронавірусу".

Зазначається, що плани на випадок непередбачуваних обставин також готують американські фінансові регулятори, оскільки випадки зараження коронавірусом зафіксовані вже в передмісті Вашингтону, а також у Нью-Йорку, Сан-Франциско та Нью-Джерсі. У даних містах знаходяться офіси та представництва Комісії з цінних паперів та біржам, Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами та банківські регулятори.

Повідомляється, що вищезгадані відомства дозволяють своїм співробітникам частіше працювати у віддаленому режимі, а також обмежують відрядження та скасовують конференції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Східному узбережжі США зафіксували 2 перші летальні випадки в результаті захворювання, викликаного коронавірусом. Двоє людей стали жертвами COVID-19 в штаті Флорида.

Також РБК-Україна писало, що у двох медпрацівників міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса виявили зараження коронавірусом COVID-19. Хворих співробітників аеропорту помістили в домашній карантин.