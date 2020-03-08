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Конгрес США може перейти на дистанційну роботу через коронавірус

Новини » Суспільство     08.03.2020 - 10:39
Конгрес США може перейти на дистанційну роботу через коронавірус
Ілюстративне фото (wikimedia.org GFDL)

На дистанційну роботу можуть перевести Палату представників

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки (США) може перейти на дистанційний варіант роботи через небезпеку поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Палата представників готується до можливого переводу штатних співробітників Конгресу на віддалену роботу у зв'язку "з унікальними та незвичними обставинами, пов'язаними зі спалахом коронавірусу".

Зазначається, що плани на випадок непередбачуваних обставин також готують американські фінансові регулятори, оскільки випадки зараження коронавірусом зафіксовані вже в передмісті Вашингтону, а також у Нью-Йорку, Сан-Франциско та Нью-Джерсі. У даних містах знаходяться офіси та представництва Комісії з цінних паперів та біржам, Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами та банківські регулятори.

Повідомляється, що вищезгадані відомства дозволяють своїм співробітникам частіше працювати у віддаленому режимі, а також обмежують відрядження та скасовують конференції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Східному узбережжі США зафіксували 2 перші летальні випадки в результаті захворювання, викликаного коронавірусом. Двоє людей стали жертвами COVID-19 в штаті Флорида.

Також РБК-Україна писало, що у двох медпрацівників міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса виявили зараження коронавірусом COVID-19. Хворих співробітників аеропорту помістили в домашній карантин.

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