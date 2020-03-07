ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стэнфордский университет США остановил обучение из-за коронавируса

Новости » Общество     07.03.2020 - 15:08
Стэнфордский университет США остановил обучение из-за коронавируса
Фото: Стэнфордский университет (collegeconsensus.com)

Коронавирус обнаружили у преподавателя

В Соединенных Штатах Америки временно остановили занятия в Стэнфордском университете после обнаружения коронавируса у одного из преподавателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Palo Alto.

Сообщается, что заражение коронавирусом подтвердили у преподавателя медицинского факультета. Во избежание возможного распространения заболевания, руководство университета решило перевести студентов на удаленное обучение с 9 марта.

Кроме того, 2 студента, которые могли заразиться коронавирусом, находятся в самоизоляции.

Напомним, ранее сообщалось, что у лидера Демократической партии Италии Никогда Зингаретти диагностировали заражение коронавирусом COVID-19. Политик проведет некоторое время на карантине у себя дома.

Также РБК-Украина писало, что в двух медработников международного аэропорта Лос-Анджелеса обнаружили заражение коронавирусом. Зараженных медработников отправили на карантин до 17 марта.

Кроме того, в Британии обнаружили коронавирус у двух сотрудников авиакомпании British Airways в аэропорту "Хитроу". Больных поместили в домашний карантин.

Первый случай коронавируса зафиксировали на Мальте Коронавирус на лайнере в США: на борту есть украинцы
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиуниверситетКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь