Стэнфордский университет США остановил обучение из-за коронавируса

Фото: Стэнфордский университет (collegeconsensus.com)

Коронавирус обнаружили у преподавателя

В Соединенных Штатах Америки временно остановили занятия в Стэнфордском университете после обнаружения коронавируса у одного из преподавателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Palo Alto.

Сообщается, что заражение коронавирусом подтвердили у преподавателя медицинского факультета. Во избежание возможного распространения заболевания, руководство университета решило перевести студентов на удаленное обучение с 9 марта.

Кроме того, 2 студента, которые могли заразиться коронавирусом, находятся в самоизоляции.

Напомним, ранее сообщалось, что у лидера Демократической партии Италии Никогда Зингаретти диагностировали заражение коронавирусом COVID-19. Политик проведет некоторое время на карантине у себя дома.

Также РБК-Украина писало, что в двух медработников международного аэропорта Лос-Анджелеса обнаружили заражение коронавирусом. Зараженных медработников отправили на карантин до 17 марта.

Кроме того, в Британии обнаружили коронавирус у двух сотрудников авиакомпании British Airways в аэропорту "Хитроу". Больных поместили в домашний карантин.