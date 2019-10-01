Конгресс США одобрил поставку Украине дополнительной партии оружия, - Bloomberg

Конгресс Соединенных Штатов предварительно одобрил утвержденную Госдепартаментом США поставку Украине дополнительной партии оружия на сумму 39 млн долларов. Об этом сообщили сразу три источника агентства Bloomberg.

Речь идет о поставке Украине 150 ракет и двух противотанковых ракетных комплексов Javelin, помимо основной военной помощи в размере 250 млн долларов, одобренной Конгрессом ранее.

Один из собеседников агентства сообщил, что официальное заявление о дополнительной продаже оружия может последовать позднее во вторник.

Напомним, 19 сентября Палата представителей Конгресса США одобрила выделение на военную помощь Украине 250 млн долларов. Согласно принятому документу, выделение средств на оказание военной помощи Украине продолжилось в новом финансовом году, который начался в Соединенных Штатах 1 октября.

Как сообщало РБК-Украина, ранее в Конгрессе заявили, что скандал с телефонным разговором между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским никоим образом не повлияет на поддержку Украины в американском Конгрессе со стороны как демократов, так и республиканцев.