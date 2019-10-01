Конгрес США схвалив поставку Україні додаткової партії зброї, - Bloomberg

Конгрес Сполучених Штатів попередньо схвалив затверджену Держдепартаментом США поставку Україні додаткової партії зброї на суму 39 млн доларів. Про це повідомили відразу три джерела агентства Bloomberg.

Йдеться про поставку Україні 150 ракет і двох протитанкових ракетних комплексів Javelin, крім основної військової допомоги в розмірі 250 млн доларів, схваленої Конгресом раніше.

Один зі співрозмовників агентства повідомив, що офіційну заяву про додатковий прождаж зброї можуть зробити пізніше у вівторок.

Нагадаємо, 19 вересня Палата представників Конгресу США схвалила виділення на військову допомогу Україні 250 млн доларів. Згідно з ухваленим документом, виділення коштів на надання військової допомоги Україні продовжилося в новому фінансовому році, який почався в Сполучених Штатах 1 жовтня.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше в Конгресі заявили, що скандал із телефонною розмовою між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і України Володимиром Зеленським жодним чином не вплине на підтримку України в американському Конгресі з боку як демократів, так і республіканців.