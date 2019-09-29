Скандал c телефонным разговором Трампа с Зеленским не повлияет на поддержку Украины Конгрессом

Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)

В Конгрессе уверяют, что и демократы , и республиканцы продолжат помогать Украине

Ситуация с телефонным разговором между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским никоим образом не повлияет на поддержку Украины в американском Конгрессе со стороны как демократов, так и республиканцев. Об этом заявил член группы поддержки Украины в Конгрессе, демократ Билл Паскрелл в интервью "Голосу Америки".

"Эта ситуация лишь делает демократов сильнее в их отношениях с украинским народом. Мы взяли на себя обязательства, мы были частью Будапештского меморандума. Ни один президент не сможет это на что-то выменять. Мы никогда от меморандума не отступим, как это сделала Россия. Это наша работа - помогать украинскому народу. И мы будем продолжать делать то, что делаем", - сказал Паскрелл.

Конгрессмен-демократ также убежден, что Украина, несмотря на политический скандал, не потеряет и поддержки республиканцев.

"Они только сейчас набираются уверенности высказать свою позицию. Они пытаются придерживаться умеренной позиции. Они не хотят никого разозлить. Но наш общий враг - это Россия", - заявил он.

Паскрелл утверждает, что Конгресс США будет помогать Украине в любом случае, "независимо от того, республиканцы ли мы или демократы".

Напомним, в США более 300 бывших сотрудников структур нацбезопасности обратились в Конгресс с письмом, в котором высказали необходимость привлечения президента Дональда Трампа к ответственности в связи с телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Процедура импичмента Трампа была запущена после его разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, во время которого глава США попросил расследовать деятельность газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, главного оппонента Трампа на президентских выборах 2020 года.