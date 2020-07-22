Конгресс США одобрил оборонный бюджет США с санкциями против "Северного потока - 2"

Фото: Конгресс США (roskam-house.gov)

В бюджете прописаны расширенные санкции против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока"

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начнется с 1 октября) на сумму 740,5 млрд долларов. Законопроект поддержали 295 конгрессменов и 125 выступили против.

Трансляция голосования велась на сайте Палаты представителей.

В бюджете, в частности предлагается ужесточить уже существующие санкции против российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

В частности, проект предусматривает санкции за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов, "предоставление страхования и перестрахования", а также услуг или помещений для "технической модернизации" судов, связанных со строительством газопровода.

Также бюджетный проект предполагает создание фонда в 3,6 млрд долларов для борьбы с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе и выделение 1 млрд долларов на помощь Пентагону в обеспечении готовности к пандемии в условиях коронавирусного кризиса.

Кроме того, бюджетный проект предполагает выделение почти 3,8 млрд долларов на программу "Европейская инициатива сдерживания", направленную на сдерживание России.

Как отмечается в документе, Украина в следующем финансовом году по военной линии от США может получить 250 млн долларов.

Законопроект также включает в себя положения, направленные на то, чтобы запретить президенту США Дональду Трампу сокращать численность американских военных в Германии и Афганистане, а также ограничивают использование средств из военного бюджета на строительство стены на границе с Мексикой.

Проект оборонного бюджета еще должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом.

Напомним, ранее Плата представителей единогласно приняла поправки в план оборонного бюджета США, которые предусматривают ужесточении санкций в отношении газопроводов "Северный поток-2" и"Турецкий поток".

Новые санкции против "Северного потока-2" на этой неделе анонсировал Помпео; меры затронут все компании, которые помогают завершить строительство российского газопровода.