Конгрес США схвалив військовий бюджет США з санкціями проти "Північного потоку - 2"

Фото: Конгрес США (roskam-house.gov)

У бюджеті прописані розширені санкції проти "Північного потоку - 2" і "Турецького потоку"

Палата представників Конгресу США схвалила проект оборонного бюджету країни на наступний фінансовий рік, який розпочнеться з 1 жовтня, на суму 740,5 млрд доларів. Законопроект підтримали 295 конгресменів і 125 виступили проти.

Трансляція голосування велася на сайті Палати представників.

У бюджеті пропонується посилити вже існуючі санкції проти російських газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".

Зокрема, проект передбачає санкції за "сприяння продажу, оренди або надання" трубоукладальних суден для будівництва газопроводів, "надання страхування і перестрахування", а також послуг або приміщень для технічної модернізації суден, пов'язаних з будівництвом газопроводу.

Також бюджетний проект передбачає створення фонду в 3,6 млрд доларів для боротьби з Китаєм в Індійсько-Тихоокеанському регіоні і виділення 1 млрд доларів на допомогу Пентагону у забезпеченні готовності до пандемії в умовах коронавірусної кризи.

Крім того, бюджетний проект передбачає виділення майже 3,8 млрд доларів на програму "Європейська ініціатива стримування", спрямовану на стримування Росії.

Як наголошується в документі, Україна в наступному фінансовому році по військовій лінії від США може отримати 250 млн доларів.

Законопроект також містить положення, спрямовані на те, щоб заборонити президенту США Дональду Трампу скорочувати чисельність американських військових в Німеччині і Афганістані, а також обмежують використання коштів з військового бюджету на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Проект оборонного бюджету ще повинен бути схвалений Сенатом і підписаний президентом Дональдом Трампом.

Нагадаємо, раніше Плата представників одноголосно прийняла поправки в план оборонного бюджету США, які передбачають посилення санкцій щодо газопроводів "Північний потік-2" і"Турецький потік".

Нові санкції проти "Північного потоку-2" цього тижня анонсував Помпео; заходи торкнуться всі компанії, які допомагають завершити будівництво російського газопроводу.