Конгресс США одобрил поправки об усилении санкций против "Северного потока-2"

Фото: "Северный поток-2" (facebook.com-oilcapital.ru)

Ограничительные меры вводятся за сотрудничество при строительстве газопровода

Плата представителей в Конгрессе США единогласно приняла решение об ужесточении санкций в отношении газопровода "Северный поток-2". Также был одобрен проект усиления ограничительных мер в отношении "Турецкого потока".

Об этом сообщается на сайте Палаты представителей Конгресса США.

Данные санкции вошли в план оборонного бюджета США на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября.

Документ предусматривает введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, способствующих аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов.

В прошлом году США ввели санкции против "Северного потока-2", которые заставили компанию-укладчика трубопровода остановить работы. Но Россия намерена завершить строительство газопровода, несмотря на американские санкции.

Напомним, новые санкции против "Северного потока-2" на этой неделе анонсировал Помпео; меры затронут все компании, которые помогают завершить строительство российского газопровода.

О том, что США ограничивают право Европы решать, где и как получать энергию, заявил министр иностранных дел Германии в ответ на анонс новых санкций против "Северного потока-2".