Конгресс США обсуждает увеличение военной помощи Украине

Конгресс США предложил увеличить размер военной помощи Украине. В документах речь идет об увеличении ежегодной помощи на оборону Украины на 50 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook-страницу посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Если проект оборонного бюджета США на 2022-й фискальный год будет принят с этими правками, Украина получит помощь на 300 млн долларов.

"Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США", - написала Маркарова.