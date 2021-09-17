Конгрес США обговорює збільшення військової допомоги Україні

Конгрес США запропонував збільшити розмір військової допомоги Україні. У документах йдеться про збільшення щорічної допомоги на оборону України на 50 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Facebook-сторінку посла України в США Оксани Маркарової.

Якщо проект оборонного бюджету США на 2022-й фіскальний рік буде прийнятий з цими правками, Україна отримає допомогу на 300 млн доларів.

"Дуже сподіваємося, що виділення цієї суми буде погоджено і затверджено обома палатами Конгресу США", - написала Маркарова.