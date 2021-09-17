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Конгрес США обговорює збільшення військової допомоги Україні

Автор: Анастасія Рокитна

Конгрес США запропонував збільшити розмір військової допомоги Україні. У документах йдеться про збільшення щорічної допомоги на оборону України на 50 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку посла України в США Оксани Маркарової.

Якщо проект оборонного бюджету США на 2022-й фіскальний рік буде прийнятий з цими правками, Україна отримає допомогу на 300 млн доларів.

"Дуже сподіваємося, що виділення цієї суми буде погоджено і затверджено обома палатами Конгресу США", - написала Маркарова.

Нагадаємо, у Путіна вважають, що військова допомога США Україні стане причиною ескалації на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що нова допомога США включатиме поставки Javelin в Україну.

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