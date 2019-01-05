Конгресс США готовится к блокированию снятия санкций с компаний Дерипаски

Иллюстративное фото (maxpixel.net)

Демократы подготовили резолюцию, что не поддерживает решение Минфина США

Американские конгрессмены от Демократической партии проводят обсуждение возможных вариантов предотвращения отмене санкций из компаний российского миллиардера Олега Дерипаски. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Beast.

Сообщается, что в пятницу лидер демократов в Сенате Чак Шумер подготовил резолюцию, которая не поддерживает решение Минфина США о снятии санкций с предприятий EN +, Rusal и EuroSibEnergo.

"Я делаю это не потому, что решил, что Конгрессу следует принять меры против этого - я пока не принял такое решение, - а чтобы сохранить процедурные возможности для внесения такой резолюции, если она понадобится", - заявил Шумер.

Конгрессмен рассказал, что они продолжат оценивать основания для решение администрации президента США с предприятий, имеющих отношение к российского миллиардера.

В том, что Трамп, вероятнее всего, будет наложи вето на решение простого большинства Палаты представителей, законодатели намерены собрать воедино достаточное количество голосов для обхода президентского вето.

В случае успеха, они смогут не позволить Казначейству отменить решение о сакнції против компаний EN +, Rusal и EuroSibEnergo.

Напомним, Дональд Трамп отреагировал на намерение демократов поднять вопрос о его импичменте. Президент США заявил, что "каким образом возможно выдвинуть импичмент президенту, который выиграл, может быть, самые значительные за все время выборы, не сделал ничего противозаконного".