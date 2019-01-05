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Конгрес США готується до блокування зняття санкцій з компаній Дерипаски

Новини » Політика    05.01.2019 - 09:45
Конгрес США готується до блокування зняття санкцій з компаній Дерипаски
Ілюстративне фото (maxpixel.net)

Демократи підготували резолюцію, що не підтримує рішення Мінфіну США

Американські конгресмени від Демократичної партії проводять обговорення можливих варіантів запобігання скасуванню санкцій з компаній російського мільярдера Олега Дерипаски. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Beast.

Повідомляється, що у п’ятницю лідер демократів у Сенаті Чак Шумер підготував резолюцію, яка не підтримує рішення Мінфіну США про зняття санкцій з підприємств EN +, Rusal і EuroSibEnergo.

"Я роблю це не тому, що вирішив, що Конгресу слід вжити заходів проти цього - я поки що не прийняв таке рішення, - а щоб зберегти процедурні можливості для внесення такої резолюції, якщо вона знадобиться", - заявив Шумер.

Конгресмен розповів, що вони продовжать оцінювати підстави для рішення адміністрації президента США з підприємств, що мають відношення до російського мільярдера.

Через те, що Трамп, імовірніше всього, буде наклади вето на рішення простої більшості Палати представників, законодавці мають намір зібрати воєдино достатню кількість голосів для обходу президентського вето.

У разі успіху, вони зможуть не дозволити Казначейству скасувати рішення про сакнції проти компаній EN +, Rusal і EuroSibEnergo.

Нагадаємо, Дональд Трамп відреагував на намір демократів порушити питання про його імпічментПрезидент США заявив, що "яким чином можливо висунути імпічмент президенту, який виграв, може бути, найбільш значні за весь час вибори, не зробив нічого протизаконного".

 

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