Конгресс отклонил предложение допросить переводчицу беседы Трампа и Путина

Против данной инициативы выступило 11 членов комитета по разведке

Комитетом по разведке палаты представителей США было отклонено предложение обсудить возможность вызова в Конгресс на допрос американской переводчицы Марины Гросс. Она работала в Хельсиннки во время встречи Трампа и Путина, сообщает Politico.

За данными издани, в ходе голосования 11 членов комитета палаты представителей высказались против. Стоит отметить, что все они представители Республиканской партии. Поддержку в голосовании высказало только 6 парламентариев от демократов.

До этого с такой инициативой выступали члены палаты представителей США от Демократической партии Билл Паскрел и Адам Шифф. Шифф направлял в комитет по разведке официальный запрос с данным предложением.

Кроме этого, с данной инициативой так же выступал и сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин.

Адам Шифф рассказал, что демократы предложили обсудить данный вопрос на следующей неделе, но их предложение было отклонено. Председатель комитета Девин Нуньес вовсе отказался поддерживать данную инициативу.

Все обсуждение вопроса и голосование заняло всего 20 минут.

Напомним, что Трамп дал распоряжение пригласить Путина в Вашингтон. Посетить Вашингтон Путину предложено осенью. Со слов представителя Белого Дома "обсуждения уже ведутся".