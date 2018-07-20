Конгрес відхилив пропозицію допитати перекладачку бесіди Трампа і Путіна

Проти цієї ініціативи виступила 11 членів комітету з розвідки

Комітетом з розвідки палати представників США було відхилено пропозицію обговорити можливість виклику в Конгрес на допит американської перекладачки Марини Гросс. Вона працювала в Гельсіннкі під час зустрічі Трампа і Путіна, повідомляє Politico.

За даними видання, в ході голосування 11 членів комітету палати представників висловилися проти. Варто відзначити, що всі вони представники Республіканської партії. Підтримку в голосуванні висловило тільки 6 парламентаріїв від демократів.

До цього з такою ініціативою виступали члени палати представників США від Демократичної партії Білл Паскрел і Адам Шифф. Шифф направляв до комітету з розвідки офіційний запит з даною пропозицією.

Крім цього, з даною ініціативою так само виступав і сенатор-демократ від штату Нью-Гемпшир Джин Шахін.

Адам Шифф розповів, що демократи запропонували обговорити дане питання на наступному тижні, але їх пропозиція була відхилена. Голова комітету Девін Нуньєс зовсім відмовився підтримувати цю ініціативу.

Всі обговорення питання і голосування зайняло лише 20 хвилин.

Нагадаємо, що Трамп дав розпорядження запросити Путіна до Вашингтона. Відвідати Вашингтон Путіну запропоновано восени. За словами представника Білого Дому "обговорення вже ведуться".