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Конгресс нового состава может ввести дополнительные санкции против РФ

Новости » Политика    16.11.2018 - 12:16
Конгресс нового состава может ввести дополнительные санкции против РФ
Фото: Элиот Энгель (gettyimages.com)

Конгрессмен Элиот Энгель предупредил о санкциях в связи с предполагаемым вмешательством РФ выборы

Конгрессмен-демократ Элиот Энгель предупредил о санкциях в отношении России в связи с ее предполагаемым вмешательством выборами и пообещал контролировать дипломатические усилия президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отметим, что Энгель с января 2019 года может возглавить Комитет по международным отношениям Палаты представителей. По его словам, Конгресс в новом составе будет ставить под сомнение действия исполнительной власти.

"Я думаю, если мы достоверно установим, что вмешательство в наши выборы имело место, безусловно, должны последовать санкции", - считает Энгель.

В частности, Палата представителей, которую теперь будут возглавлять демократы, готова наказать РФ и убеждена, что предвыборный штаб Трампа состоял в сговоре с Россией, по поводу чего ведет расследование спецпрокурор Роберт Мюллер.

Энгель в свою очередь хочет добиться ответов на вопросы о том, что происходило в ходе закрытой встречи в Хельсинки Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Агенство Bloomberg ранее сообщало, что Конгресс Соединенных Штатов Америки может отложить введение новых санкций в отношении Российской Федерации, так как не успеет до конца 2018 года рассмотреть соответствующий законопроект и провести голосование. 

Напомним, ранее Госдеп США пообещал РФ новые санкции из-за "выборов" на Донбассе.

 

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