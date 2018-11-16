Конгрес нового складу може ввести додаткові санкції проти РФ

Фото: Еліот Енгель (gettyimages.com)

Конгресмен Еліот Енгель попередив про санкції у зв'язку з передбачуваним втручанням РФ вибори

Конгресмен-демократ Еліот Енгель попередив про санкциях відносно Росії у зв'язку з її можливим втручанням виборами і пообіцяв контролювати дипломатичні зусилля президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Зазначимо, що Енгель з січня 2019 року може очолити Комітет з міжнародних відносин Палати представників. За його словами, Конгрес у новому складі буде ставити під сумнів дії виконавчої влади.

"Я думаю, якщо ми достовірно встановимо, що втручання в наші вибори мало місце, безумовно, повинні послідувати санкції", - вважає Енгель.

Зокрема, Палата представників, яку тепер будуть очолювати демократи, готова покарати РФ і переконана, що передвиборний штаб Трампа перебував у змові з Росією, з приводу чого веде розслідування спецпрокурор Роберт Мюллер.

Енгель в свою чергу хоче домогтися відповідей на питання про те, що відбувалося в ході закритої зустрічі в Гельсінкі Трампа та президента РФ Володимира Путіна.

Агенство Bloomberg раніше повідомляло, що Конгрес Сполучених Штатів Америки може відкласти введення нових санкцій стосовно Російської Федерації, так як не встигне до кінця 2018 року розглянути відповідний законопроект і провести голосування.

Нагадаємо, раніше Держдеп США пообіцяв РФ нові санкції через "вибори" на Донбасі.