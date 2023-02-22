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Конгресмени США проведуть спеціальне засідання щодо протидії агресії Китаю

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Вашингтон, Середа 22 лютого 2023 04:14
Конгресмени США проведуть спеціальне засідання щодо протидії агресії Китаю Фото: Конгресмени США проведуть спеціальне засідання щодо протидії агресії Китаю (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Комітет палати представників США з міжнародних відносин проведе слухання про суперництво з Китаєм, повідомив його керівник Майкл Маккол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як йдеться у заяві голови комітету Майкла Маккола, перше панельне засідання про КНР пройде у вівторок, його темою стане "боротьба з викликами, які представляє для поколінь компартія Китаю".

У списку промовців зазначені високопоставлені представники Держдепу, Мінфіну та інших відомств.

Відносини США та Китаю ускладнилися після інциденту з аеростатом, який до перехоплення перетнув усю сухопутну частину США.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден має намір найближчим часом поспілкуватися телефоном із главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Також ми писали, що за словами Байдена, поки що нічого не вказує на те, що об'єкти, збиті над територією США, пов'язані з китайською шпигунською програмою.

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