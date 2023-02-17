Байден планує провести перемовини з главою Китаю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Розмова лідерів держав відбудеться на тлі збиття невідомих об'єктів у повітряному просторі Північної Америки.

"Я думаю, що останнє, чого хоче Сі, це фундаментально розірвати відносини зі Сполученими Штатами та зі мною", - зазначив політик.

Водночас Байден підкреслив, що не вважає своєю надмірною реакцією наказ на знищення аеростатів. Адже перед цим порадився із американськими військовими.

"Ми не шукаємо нової холодної війни, але я не приношу вибачень", - підкреслив президент США.

Окрім цього, він додав, що продовжить конкурувати із Сі Цзіньпіном, але не буде конфліктувати.