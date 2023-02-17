Байден планує провести перемовини з главою Китаю
Президент США Джо Байден має намір найближчим часом поспілкуватися телефоном з главою Китаю Сі Цзіньпіном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Розмова лідерів держав відбудеться на тлі збиття невідомих об'єктів у повітряному просторі Північної Америки.
"Я думаю, що останнє, чого хоче Сі, це фундаментально розірвати відносини зі Сполученими Штатами та зі мною", - зазначив політик.
Водночас Байден підкреслив, що не вважає своєю надмірною реакцією наказ на знищення аеростатів. Адже перед цим порадився із американськими військовими.
"Ми не шукаємо нової холодної війни, але я не приношу вибачень", - підкреслив президент США.
Окрім цього, він додав, що продовжить конкурувати із Сі Цзіньпіном, але не буде конфліктувати.
Нагадаємо, Байден заявив, що наразі нічого не вказує на те, що об'єкти, які були збиті над територією США, пов'язані з китайською шпигунською програмою.
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