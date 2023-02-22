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Конгрессмены США проведут специальное заседание по противодействию агрессии Китая

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Вашингтон, Среда 22 февраля 2023 04:14
Конгрессмены США проведут специальное заседание по противодействию агрессии Китая Фото: Конгрессмены США проведут специальное заседание по противодействию агрессии Китая (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Комитет палаты представителей США по международным отношениям проведет слушания о соперничестве с Китаем, сообщил его руководитель Майкл Маккол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как говорится в заявлении главы комитета Майкла Маккола, первое панельное заседание о КНР пройдет в предстоящий вторник, его темой станет "борьба с вызовами, которые представляет для поколений компартия Китая".

В списке выступающих указаны высокопоставленные представители Госдепа, Минфина и других ведомств.

Отношения США и Китая усложнились после инцидента с аэростатом, который до перехвата пересек всю сухопутную часть США.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен в ближайшее время пообщаться по телефону с главой Китая Си Цзиньпином.

Также мы писали, что по словам Байдена, пока ничего не указывает на то, что объекты, сбитые над территорией США, связаны с китайской шпионской программой.

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