Конгрессмены США проведут специальное заседание по противодействию агрессии Китая
Комитет палаты представителей США по международным отношениям проведет слушания о соперничестве с Китаем, сообщил его руководитель Майкл Маккол.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как говорится в заявлении главы комитета Майкла Маккола, первое панельное заседание о КНР пройдет в предстоящий вторник, его темой станет "борьба с вызовами, которые представляет для поколений компартия Китая".
В списке выступающих указаны высокопоставленные представители Госдепа, Минфина и других ведомств.
Отношения США и Китая усложнились после инцидента с аэростатом, который до перехвата пересек всю сухопутную часть США.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен в ближайшее время пообщаться по телефону с главой Китая Си Цзиньпином.
Также мы писали, что по словам Байдена, пока ничего не указывает на то, что объекты, сбитые над территорией США, связаны с китайской шпионской программой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.