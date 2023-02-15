Конгресмен від Каліфорнії закликав посилити санкції проти РФ, поки Путін не піде

США повинні ще більше посилити допомогу для України, а щодо Росії - запровадити ще жорсткіші санкції, аж "поки Володимир Путін не піде".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена комітету Палати представників з закордонних справ від Демократичної партії, конгресмена від Каліфорнії Бреда Шермана під час Kyiv Jewish Forum.
"Сполучені Штати та наші союзники підтримують не лише Україну, але й демократію як концепцію та заснований на правилах міжнародний порядок, який ми не можемо дозволити Путіну підірвати", - переконаний Шерман.
Конгресмен від Каліфорнії також розповів, що він упродовж останнього десятиліття боровся за те, щоб забезпечити Україну оборонною зброєю. Такі зусилля спершу стикалися з великою протидією у США, включно із періодом, коли експрезидент Дональд Трамп тимчасово заблокував допомогу Україні.
"Нарешті, за президента Байдена ми подвоїли нашу військову допомогу Україні і сьогодні надали більше, ніж усі інші країни разом узяті - це загалом 30 млрд доларів допомоги Україні у сфері безпеки з січня 2021 року, забезпечуючи країну такими оборонними ресурсами, які їй потрібні - від зенітних Stinger до Javelin", - зауважив Шерман.
На його переконання, санкції, зокрема фінансового характеру, які запровадили США разом із союзниками проти Росії та Білорусі, створили реальний тиск на російський режим. Шерман відіграв одну з провідних ролей у Палаті представників, аби запровадити ці санкції.
"Америка повинна зробити більше, більше допомоги Україні, більше санкцій (проти Росії, - ред.), поки Путін не піде", - сказав конгресмен-демократ.
Нагадаємо, цьогоріч Kyiv Jewish Forum-2023 проходить у Вашингтоні під лозунгом Stand with Ukraine. Ініціатором KJF є президент Єврейської конфедерації України, віце-президент Всесвітнього єврейського конгресу Борис Ложкін.
У вступній промові Ложкін заявив, що від України сьогодні залежить майбутнє Європи та всього цивілізованого світу.
Водночас екс-командувач Міжнародними силами сприяння безпеці в Афганістані, генерал Стенлі МакКрістал вважає, що російська агресія в Україні увійшла у нову фазу.
Під час форуму екс-премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон також заявив, що попри певні затримки у прийнятті рішень, обсяги військової допомоги Україні з боку США перевершують очікування скептиків.
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