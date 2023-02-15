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Конгрессмен от Калифорнии призвал усилить санкции против РФ, пока Путин не уйдет

Фото: конгрессмен от Калифорнии Брэд Шерман (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

США должны еще больше усилить помощь для Украины, а в отношении России - ввести еще более жесткие санкции, пока "пока Владимир Путин не пойдет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена комитета Палаты представителей по иностранным делам от Демократической партии, конгрессмена от Калифорнии Брэда Шермана во время Kyiv Jewish Forum.

"Соединенные Штаты и наши союзники поддерживают не только Украину, но и демократию как концепцию и основанный на правилах международный порядок, который мы не можем позволить Путину подорвать", - убежден Шерман.

Конгрессмен от Калифорнии рассказал, что он за последнее десятилетие боролся за то, чтобы обеспечить Украину оборонительным оружием. Такие усилия сначала сталкивались с большим противодействием в США, включая период, когда экс-президент Дональд Трамп временно заблокировал помощь Украине.

"Наконец, при президенте Байдене мы удвоили нашу военную помощь Украине и на сегодня оказали больше, чем все другие страны вместе взятые - это в общей сложности 30 млрд долларов помощи Украине в сфере безопасности с января 2021 года, обеспечивая страну такими оборонными ресурсами, которые ей нужны - от зенитных Stinger до Javelin", - отметил Шерман.

По его убеждению, санкции, в частности финансового характера, введенные США вместе с союзниками против России и Беларуси, оказали реальное давление на российский режим. Шерман сыграл одну из ведущих ролей в Палате представителей, чтобы ввести эти санкции. В то же время, говорит он, этого все еще недостаточно.

"Америка должна оказать больше, больше помощи Украине, больше санкций (против России, - ред.), пока Путин не пойдет", - сказал конгрессмен-демократ.

Напомним, в нынешнем году Kyiv Jewish Forum-2023 проходит в Вашингтоне под лозунгом Stand with Ukraine. Инициатором KJF является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин.

Во вступительной речи Ложкин заявил, что от Украины сегодня зависит будущее Европы и всего цивилизованного мира.

В то же время экс-командующий Международными силами содействия безопасности в Афганистане генерал Стэнли МакКристалл считает, что российская агрессия в Украине вошла в новую фазу.

Во время форума экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что, несмотря на определенные задержки в принятии решений, объемы военной помощи Украине со стороны США превосходят ожидания скептиков.

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