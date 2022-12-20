Конгресмен США заявив про здатність НАТО перемогти РФ "за три дні" в разі зіткнення

У США допускають, що в разі прямого зіткнення сил НАТО та Росії перемога Альянсу видалася б швидкою. Зокрема, за три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку американського конгресмена-республіканця Адама Кінзінгера.

Так, американський конгресмен у відповідь на запитання користувача соцмережі, чому НАТО досі не переміг Росію у відкритому протистоянні іронічно відповів, що це могло б статися "за три дні".

Зокрема, питання звучало так: "Якщо російські військові такі жалюгідні, чому НАТО їх досі не перемогло?".

На що Кінзінгер відповів: "Я сподіваюся, що це жарт. Бо (протистояння - ред.) НАТО проти Росії було б схоже на справжню триденну операцію".

Зазначимо, що країни-члени НАТО досить обережно ставляться до подібних заяв, оскільки неодноразово заявляли про незацікавленість у війні з Росією, а навпаки у вирішенні війни, яку наразі веде країна-агресор проти України.

Нагадаємо, в Британії нещодавно заявили, що Альянс ніколи не погрожував Росії та не робить це зараз.

Втім, генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив занепокоєння, що війна в Україні вийде з-під контролю і переросте у велику війну між НАТО та Росією.

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