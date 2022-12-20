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Конгрессмен США заявил о способности НАТО победить РФ "за три дня" в случае столкновения

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Вашингтон, Вторник 20 декабря 2022 10:59
Конгрессмен США заявил о способности НАТО победить РФ "за три дня" в случае столкновения Фото: Адам Кинзингер (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В США предположили, что в случае прямого столкновения сил НАТО и России победа Альянса оказалась бы быстрой. В частности, через три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу американского конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера.

Так, американский конгрессмен в ответ на вопрос пользователя соцсети, почему НАТО до сих пор не победил Россию в открытом противостоянии иронически ответил, что это может произойти "за три дня".

В частности, вопрос звучал так: "Если российские военные такие жалкие, почему НАТО их до сих пор не победило?".

На что Кинзингер ответил: "Я надеюсь, что это шутка. Потому что (противостояние - ред.) НАТО против России было бы похоже на настоящую трехдневную операцию".

Отметим, что страны-члены НАТО достаточно осторожно относятся к подобным заявлениям, поскольку неоднократно заявляли о незаинтересованности в войне с Россией, а наоборот в разрешении войны, которую сейчас ведет страна-агрессор против Украины.

Напомним, в Британии недавно заявили, что Альянс никогда не угрожал России и не делает это сейчас.

Впрочем, генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность тем, что война в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией.

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