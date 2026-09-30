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В Конгрессе призвали Трампа немедленно ударить "адскими санкциями" по РФ

12:58 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
В Конгрессе призвали Трампа немедленно ударить "адскими санкциями" по РФ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Группа конгрессменов США от обеих ведущих партий просит президента Дональда Трампа значительно усилить санкционное давление на Россию и применить "закон Грэмма".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо четырех законодателей из Группы поддержки Украины в Конгрессе США.

К главе Белого дома решили обратиться Марси Каптур, Брайан Фицпатрик, Майк Квигли и Джо Уилсон. Они призвали команду Трампа не ослаблять санкции против России, а наоборот - усиливать их.

Такую позицию конгрессмены высказали после появления в СМИ информации о возможных планах администрации Трампа договориться с Москвой об освобождении политических заключенных в обмен на смягчение санкций и возобновление экономических отношений с РФ.

Представители Палаты представителей раскритиковали такую инициативу, подчеркнув, что она может только усилить позиции Кремля.

В своем письме политики отметили, что Вашингтон должен продолжать оказывать давление на Россию, пока идет ее война против Украины и сохраняются угрозы для европейских союзников США.

По мнению конгрессменов, ослабление санкций может поощрить Россию и способствовать затягиванию войны.

Кроме того, конгрессмены призвали Трампа ввести предусмотренные "законом Грэма" санкционные меры. Согласно законодательству, президент США должен объявить о санкциях против России до 18 октября.

Законодатели заявили, что ожидают от администрации первого пакета новых санкций до установленного законом срока и призвали как можно скорее усилить экономическое давление на Москву.

"Призываем администрацию (Трампа - ред.) действовать немедленно, чтобы усилить экономическое давление на Россию. Мир в Европе можно достичь лишь силой", - подытожили авторы письма.

Напомним, недавно в иностранных СМИ начала распространяться информация, что Трамп поддержал план ослабления санкций против России.

Также стало известно, что президент США сомневается, что российский диктатор Владимир Путин согласится на энергетическое перемирие с Украиной.

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