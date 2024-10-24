У Конгресі закликали Байдена до "прямих військових дій" через солдатів КНДР в Росії

На його думку, адміністрація президента США Джо Байдена та віцепрезидента Камали Гарріс "повинна чітко дати зрозуміти, що вступ північнокорейських військ у цей конфлікт є червоною лінією для Сполучених Штатів".

"Якщо війська Північної Кореї увійдуть на суверенну територію України, США необхідно серйозно розглянути можливість вжиття прямих військових дій проти військ Північної Кореї", - сказав він.

Війська КНДР будуть допомагати Росії

Нещодавно з'явились дані, що Росія планує залучити північнокорейських військових до війни проти України. Центр стратегічних комунікацій показав відео, де солдати КНДР вже перебувають у Росії. За даними розвідки, Північна Корея могла направити 11 тисяч військових. Водночас Південна Корея повідомляє, що наразі їх 3 тисячі, і до грудня кількість може зрости до 10 тисяч.