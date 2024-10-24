В Конгрессе призвали Байдена к "прямым военным действиям" из-за солдат КНДР в России

По его мнению, администрация президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Гаррис "должна четко дать понять, что вступление северокорейских войск в этот конфликт является красной линией для Соединенных Штатов".

"Если войска Северной Кореи войдут на суверенную территорию Украины, США необходимо серьезно рассмотреть возможность предпринимать прямые военные действия против войск Северной Кореи", - сказал он.

Войска КНДР будут помогать России

Недавно появились данные, что Россия планирует привлечь северокорейских военных к войне против Украины. Центр стратегических коммуникаций показал видео, где солдаты КНДР уже находятся в России. По данным разведки, Северная Корея могла направить 11 тысяч военных. В то же время Южная Корея сообщает, что в настоящее время их 3 тысячи, и к декабрю количество может вырасти до 10 тысяч.