У Конгресі вимагають від РФ повернути викрадених українських дітей

Двопартійну резолюцію представили конгресмени Грегорі Мікс і Майкл Маккол. Вона засуджує викрадення і насильницьке переміщення українських дітей з боку РФ і закликає повернути їх до моменту укладення будь-якої мирної угоди.

"Путін є воєнним злочинцем, і під його керівництвом російські військові жорстоко викрали й незаконно депортували десятки тисяч українських дітей з їхньої батьківщини. Ці злочини не є поодинокими випадками, вони є прямим наслідком війни, яку Путін розв’язав за власним вибором", - зазначив конгресмен Мікс.

Він також переконаний, що Сполучені Штати мають засудити ці неприйнятні дії Росії та вимагати негайного повернення кожної викраденої дитини.

Конгресмен Маккол, у свою чергу, зазначив, що з початку повномасштабної війни, лише за офіційними даними Росія примусово перемістила щонайменше 19 500 українських дітей. За деякими іншими оцінками вказують на 200 тисяч викрадених дітей.

"Цих дітей позбавили національної ідентичності, всиновили до російських родин, вони піддаються ідеологічному впливу Кремля. Масове викрадення дітей Росією - це відвертий злочин. США повинні проявити моральне лідерство та вимагати повернення кожної дитини до її родини в Україні до досягнення миру", - наголосив він.

Аналогічну резолюцію в Сенаті внесли сенатор-республіканець Чак Грасслі та сенатор-демократ Емі Клобучар.