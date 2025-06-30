В Україну повернули трьох підлітків з окупованих територій

В Україну повернули підлітків, які тривалий час проживали на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Очільник Офісу президента подякував команді Helping to Leave за допомогу в порятунку підлітків і пообіцяв виконати завдання президента - повернути додому всіх українських дітей.

"Наразі вони всі вже на підконтрольній території України, отримують допомогу й підтримку та планують вступати до вищих навчальних закладів, аби здобути освіту та будувати своє майбутнє в Україні", - зазначив Єрмак.

Усі діти, попри тиск і небезпеку, вчилися в українських школах онлайн та відмовлялися відвідувати школи російських загарбників.

Зазначається, що опреацію з повернення трьох підлітків було реалізовано в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

Викрадення Росією українських дітей

З початку повномасштабної війни загарбники депортували в Росію з тимчасово окупованих територій близько 20 тисяч українських дітей. Підрахунки приблизні, реальна кількість викрадених дітей може бути більшою. Натомість додому вдалося повернути лише понад тисячу дітей.

Нещодавно в рамках домовленостей про обміни полоненими, Кремль пропонував обмінювати українських дітей на російських військових.

Факти масових депортацій дітей з окупованих територій стали підставою для видачі Міжнародним кримінальним судом у 2023 році ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та Уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Белової.

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